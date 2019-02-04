【年度最佳】C朗十奪葡萄牙足球先生　月底與美斯雲迪積克爭FIFA最佳 (22:56)

現年34歲的C朗，昨於里斯本出席葡萄牙足球總會頒獎禮，收穫個人第10座葡萄牙足球先生獎項。過去12年，C朗只在2010年及2014年，分別不敵已退役的森馬奧和今夏轉投波圖的比比；今屆對手則有馬德里體育會新星祖奧菲歷斯、曼城的貝拿度施華、士砵亭的波基斯費南迪斯，以及狼隊的魯賓尼維斯。C朗大熱當選，並獲恩師費格遜拍片道賀，他上台領獎時表示：「個人而言，過去一年極為複雜，但謹記不要被任何人拉倒。」

此外，國際足協頒獎禮本月23日於米蘭舉行，C朗和美斯、雲迪積克入圍年度最佳球員最後三強；最佳教練則由英超主帥包辦最後三強，包括曼城的哥迪奧拿、利物浦的高普及熱刺的普捷天奴。

葡萄牙足球總會部分得獎名單

葡萄牙足球先生：基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

葡萄牙足球小姐：謝西嘉施華（利雲特/里昂）

最佳男教練：般奴拉治（賓菲加）

最佳女教練：米格爾山度士（布拉加）

最佳男子球隊：賓菲加

最佳女子球隊：賓菲加

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