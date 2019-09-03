【轉會總結】球星留隊損害西甲雙雄　皇馬「大花筒」未見成效 (20:12)

1.球星留隊損害三方

巴黎聖日耳門前鋒尼馬整個夏天盛傳回巢巴塞隆拿，曼聯中場保羅普巴又被指勢轉投皇家馬德里，以及有離心的熱刺中場基斯甸艾歷臣，最終都選擇留下，西甲雙雄因此恐難進一步增強攻力，這些留隊球星歸屬感亦成疑，對三方都不是好事。

2.花錢成績不成正比

皇馬花逾3億歐元擴軍，是歐洲最「大花筒」球會，當中又以受傷的「發福」新兵攻擊手夏薩特及盧卡祖域最貴價，卻因季初傷兵驟增，西甲三戰只得1勝排第5。衛冕的巴塞亦從馬德里體育會購入基沙文，卻因美斯及蘇亞雷斯等受傷而明顯獨力難支，暫時只排第8。

3.陣容大刀闊斧換成績

馬德里體會大刀闊斧賣走基沙文、高甸等6將，籌集資金收購「標王」新兵祖奧菲歷斯，他在西甲三戰全勝和登上榜首過程中，已貢獻入球和助攻。有皇馬前帥盧柏迪古再戰江湖的西維爾，在簽入查維亞靴南迪斯後，新兵數目已達14人，一度升上西甲榜首，現排季席亦並非倖至。

4.C朗旋風續影響意甲

基斯坦奴朗拿度（C朗）去夏由皇馬高調轉會祖雲達斯，為這沉寂多年的意甲注入生氣，宿敵國際米蘭今夏轉會市場引入盧卡古及阿歷斯山齊士，羅馬又獲米希達利恩、基斯史摩寧及卡連歷等助拳，而引入古斯達禾、拉治迪基素爾及卜比鄧肯費倫天拿也足見野心，上述三股勢力將成這聯賽復興的另一波。

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