【港超】大埔足主蔡尚圻稱付足冠軍獎金　或存誤會今再提「尾數」盼圓滿解決 (19:07)

大埔上季奪得港超冠軍後，除球會主席蔡尚圻曾稱「獎金數目一定是大家滿意，也是球會歷來最高」，連同足總頒發的48萬港元獎金，據悉球隊的冠軍獎金連同贊助商涉及約100萬元。不過，今季轉投冠忠南區的中場陳肇鈞昨日透露，直至上周五大埔才僅發放40萬元獎金，會方亦要求簽署不追究協議書，因他「感覺努力過後被騙」而拒簽署。而事件被報道後，蔡尚圻今早即分發10萬港元給球隊作獎金「尾數」。

蔡尚圻今日回覆《明報》時澄清，一直與大埔協議負責的獎金是50萬元，並早已支付，但不知為何會方最終只給40萬元予球員，認為當中或存在誤會，會再跟會方溝通。他續說，球員上季為球隊打拚，強調不能收少分毫，雖然現不在港，但得悉球員未獲得應得獎金金額後，今早已第一時間再提取10萬元予會方，通知上季球員明午可到球會辦公室領取現金：「今次事件個人而言當然不開心，可能中間存在誤會，但最緊要是球員的獎金不能收少。我入主大埔足球隊這3季，成績有目共睹，不希望弄至像臨尾香，希望可圓滿解決。」至於大埔季前稱蔡尚圻將改任為「榮譽主席」，他亦承認在新贊助入主後，今季不會參與球隊管理事務。

據悉上季大埔出戰亞協分組賽時，亞洲足協會將比賽出場費用給球會，或涉及約50萬港元，蔡尚圻不收取並以此作為獎金。但消息指大埔曾提及40萬獎金是從區議會眾籌方式取得，令事件或陷入「羅生門」。而亞洲足協會要求參與亞洲賽的球會，證明上季沒有拖欠球員薪酬及獎金等，否則或會影響參加明年亞冠外圍賽的資格，或成大埔要求球員簽署不再追究的起因。

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