【轉會】PSG落實借用伊卡迪 斥1.3億收購皇馬門將基羅拿華斯 (17:41)

季前已獲國米告知不獲重用的伊卡迪，雖多次開腔希望留隊，其妻子又曾在電視節目上強調丈夫無意他投，但仍未能令藍黑軍團管理層回心轉意。PSG在轉會窗關閉前宣布，以500萬歐元（約4350萬港元）及700萬歐元浮動獎金（約6000萬港元），借用這名26歲阿根廷隊前鋒，合約亦有以7000萬歐元（約6.1億港元）優先收購的條款。國米同時間宣布，伊卡迪將續約至2022年6月，意大利傳媒相信此舉是避免他以自由身離隊。伊卡迪在落實轉會後感謝PSG的信任：「我要感謝PSG對我的信任，並將為球隊貢獻所有。我期待在法甲上陣，為PSG這支有野心和遠見的球隊上陣是我的夢想。」

另外，PSG同時落實以1500萬歐元（約1.3億港元），簽入皇家馬德里門將基羅拿華斯，並將26歲法國隊門將艾路拿借予對方。球隊亦落實外借前鋒謝斯洛迪古斯予士砵亭，這名26歲西班牙籍前鋒上季效力貝迪斯，惟歸隊後未能爭得恆常正選席位。

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