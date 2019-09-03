【世盃外】伊朗隊指香港局勢動蕩申中立場　港足總稱最快今日有結果 (13:59)

港足原定下周二晚上8時在香港大球場對「亞洲一哥」伊朗隊，但受到香港近月反修訂風波，致多區出現遊行示威及警民衝突，《伊朗共和通訊社》（ISNA）今日報道，形容香港局勢處於「差的情况」，並引述伊朗足總發言人Homejra Assadi指，已去信國際足協申請中立場比賽，申請正在審批中，並特別提及「擔心在機場有示威活動，或影響球隊安全及行程」，因此提出更改比賽場地，但他補充，此刻賽事仍維持在港舉行，並已收到簽證及酒店等安排。

香港足總回覆查詢時表示，直至現在這刻，賽事仍然維持在香港舉行。據悉國際足協最快於今日作最終決定。足總行政總裁溫達倫早前提及，若香港的世盃外賽事需改到中立場舉行，地點將會是馬來西亞首都吉隆坡。足總主席貝鈞奇認為，香港現時並非戰亂，亦舉行了多場港超賽事，故不會影響外隊球員人身安全，相信國際足協最終不會答應要求。而網民及球迷早前已發起在對伊朗隊賽事，以默站等方式表達政治訴求及反警暴。

港足與伊朗隊同於世盃外亞洲區次圈C組，伊朗首輪輪空，原定大軍明日來港，未知會否影響行程。而港足今早在將軍澳足球訓練中心最後一課操練，下午起程到柬埔寨首都金邊，備戰周四首場世盃外作客柬埔寨隊。

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