【籃球世界盃】中國男籃第4節末段傳球失誤惹禍　加時76：79不敵波蘭飲恨而回 (23:22)

首仗同樣取勝的國籃及波蘭隊今晚交手，國籃首節雖曾領先10分，惟及後被客軍追上，3節完結波蘭隊反以57：54領先。第4節戰情激烈，雙方互有領先，至完場前7秒領先72：71的國籃，開球時傳失被對手小前鋒邦尼卡打快攻，趙睿即時回防犯規，前者兩罰一中，最終雙方打成72平手需進入加時，最終波蘭隊以79：76報捷，兩戰全勝提早出線，國籃則1勝1負列次席，後晚生死戰與同樣1勝1負的委內瑞拉隊爭出線。

至於爭標分子的塞爾維亞隊，在7將得分達雙位數下，以126：67狂數菲律賓隊，兩戰全勝於D組提早出線。而C組的西班牙隊以73：63力克波多黎各隊，同樣兩連勝晉次輪分組賽。

另外，E組美國男籃明晚8時半面對同組最強對手土耳其隊，力爭兩連勝提早出線。同組日本隊將鬥捷克隊，兩軍首仗同告落敗下，是役同樣許勝不許敗。

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