【世界盃外圍賽】港足剛開季兼備戰倉促　主帥麥柏倫坦言作客柬埔寨屬硬仗 (21:09)

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港足上月中公布出戰本月兩場世界盃外圍賽的23人決選名單，繼翟廷峯及法圖斯後，今再宣布李嘉耀及徐德帥因傷退隊，並補選鍾偉強及首入大港腳決選名單的理文22歲小將鄭兆均。港足經過兩課閉門操練後，今午操練首供傳媒拍攝，體育專員楊德強及足總主席貝鈞奇亦到場觀操。

連同明日出發到柬埔寨前的操練，港足首場世盃外在港只得4課備戰，主帥麥柏倫承認，在港超剛開季階段，球員狀態未達最佳水平，只能把握僅有時間備戰，並相信補選戰將可發揮作用：「始終受傷是球賽一部分，經常發生球員退隊情况，但我相信4名補選球員可發揮作用。」他透露，法圖斯並非因傷退隊，而是希望續留現排中甲榜首的貴州恆豐，保持正選協助該會爭升班。

港足在世界盃外圍賽首仗於周四晚上7時半作客柬埔寨隊，麥柏倫直言不少香港球迷都低估該隊實力，「球員已長時間磨合並建立出足球哲學，但港足絕對會以3分為目標」。至於港足今次外圍賽，特別獲足總董事黃良柏擔任主席的冠忠巴士，提供一部專屬隊巴，車身印上「香港加油」等字句。

至今仍未落班的港足中場黃威透露，本月初隨東方龍獅跟操後，最近到一支中超球會試腳，雖成事機會不大，但會放眼長遠，「這半季想透過試腳測試自己能力，若不成功會再試中甲，暫未考慮其他聯賽，回港落班都會考慮，前提是可放行外闖試腳」。他承認，雖有隨東方集訓，但目前狀態不及已開咧的其他港足球員，惟會爭取上陣展示實力。麥柏倫亦稱黃威狀態非理想，但指其風格是他喜愛的球員，故仍徵召他入大軍。對於首召鄭兆均入大港腳，麥帥稱讚此子速度快及有突破能力，還有參與防務的紀律，「這支港足沒有很多很快的球員，他可帶來這元素」。

另外，入選港足的冠忠南區中場陳肇鈞透露，上季協助和富大埔奪冠後，球會榮譽主席蔡尚圻原答應向全隊發放70萬元獎金，但直至上周五才發放僅40萬元，會方同時要求簽署承諾不再追究，故他已拒簽署：「上季中球會已發生欠薪、欠獎金，但一班兄弟都未想過退隊，更為球隊打破很多紀錄。獎金數目雖不多，但感覺努力過後被騙」。

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