【港超】東方球迷杯葛作客燕子崗　葉鴻輝撐留港比賽　貝鈞奇重申未決定富力主場安排 (19:18)

富力過去兩季均以廣州燕子崗為主場，但今季季前傳出未達足總要求，至今仍有待足總公布主場選址。東方下周六率先作客富力，球迷組織今早發聲明稱：「鑑於現時社會環境不明朗，主辦當局及雙方球會皆未能確保球迷出入境的人身自由及安全，因此，東方十二人宣布，將不會前往於2019年9月14日（星期六）廣州燕子崗體育場舉行的香港超級聯賽第二週富力R&F對東方龍獅的賽事。」

港隊今午於將軍澳足球訓練中心進行首課公開操練，效力東方的葉鴻輝稱未知球迷有此聲明，但形容球員處於被動：「缺少己隊球迷入場一定是壞事，但場地由足總決定，作為球員只能遵從。我個人必定傾向留在香港比賽，一來避免長途跋涉，二來保障球員和球迷安全。」

足總主席貝鈞奇亦有到場探班，他表示尊重東方球迷決定，又指富力主場仍有待董事會決定，並強調：「需深思熟慮，不作輕率決定。」

其他報道：【西甲】久保建英遇李康仁 「日韓美斯」職業賽首交鋒

其他報道：【美網：附精華】佐高域肩傷無緣衛冕 16強退賽被噓 王薔爆冷挫巴迪首晉大滿貫8強

「東方十二人」聲明全文如下：

東方十二人打氣團成立以來，“Anyway you go, we will sure follow” ，意指無論球隊去那（哪）裡，我們必跟隨，這是我們打氣團對東方龍獅足球隊的信念。然而，鑑於現時社會環境不明朗，主辦當局及雙方球會皆未能確保球迷出入境的人身自由及安全，因此，東方十二人宣佈，將不會前往於2019年9月14日（星期六）廣州燕子崗體育場舉行的香港超級聯賽第二週富力R&F對東方龍獅的賽事。

為了保障打氣團各成員，因而未能作客為心愛的球隊打氣，東方十二人深表遺憾。

另外，也有兩個問題，值得我們反思：

1. 在未能保證職球員以及球迷安全的情況下，主辦當局依然容許富力R&F於廣州主場作賽，是否合理？

2. 作為本港地區的聯賽，香港超級聯賽為甚麼要於非本港範圍內舉行？

最後，祝願球隊以及職球員出入平安，捷報傳來。