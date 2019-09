【港超】東方球迷杯葛作客燕子崗　葉鴻輝撐留港比賽　貝鈞奇重申未決定富力主場安排 (19:18)

富力過去兩季均以廣州燕子崗為主場,但今季季前傳出未達足總要求,至今仍有待足總公布主場選址。東方下周六率先作客富力,球迷組織今早發聲明稱:「鑑於現時社會環境不明朗,主辦當局及雙方球會皆未能確保球迷出入境的人身自由及安全,因此,東方十二人宣布,將不會前往於2019年9月14日(星期六)廣州燕子崗體育場舉行的香港超級聯賽第二週富力R&F對東方龍獅的賽事。」

港隊今午於將軍澳足球訓練中心進行首課公開操練,效力東方的葉鴻輝稱未知球迷有此聲明,但形容球員處於被動:「缺少己隊球迷入場一定是壞事,但場地由足總決定,作為球員只能遵從。我個人必定傾向留在香港比賽,一來避免長途跋涉,二來保障球員和球迷安全。」

足總主席貝鈞奇亦有到場探班,他表示尊重東方球迷決定,又指富力主場仍有待董事會決定,並強調:「需深思熟慮,不作輕率決定。」

其他報道:【西甲】久保建英遇李康仁 「日韓美斯」職業賽首交鋒

其他報道:【美網:附精華】佐高域肩傷無緣衛冕 16強退賽被噓 王薔爆冷挫巴迪首晉大滿貫8強

「東方十二人」聲明全文如下:

東方十二人打氣團成立以來,“Anyway you go, we will sure follow” ,意指無論球隊去那(哪)裡,我們必跟隨,這是我們打氣團對東方龍獅足球隊的信念。然而,鑑於現時社會環境不明朗,主辦當局及雙方球會皆未能確保球迷出入境的人身自由及安全,因此,東方十二人宣佈,將不會前往於2019年9月14日(星期六)廣州燕子崗體育場舉行的香港超級聯賽第二週富力R&F對東方龍獅的賽事。

為了保障打氣團各成員,因而未能作客為心愛的球隊打氣,東方十二人深表遺憾。

另外,也有兩個問題,值得我們反思:

1. 在未能保證職球員以及球迷安全的情況下,主辦當局依然容許富力R&F於廣州主場作賽,是否合理?

2. 作為本港地區的聯賽,香港超級聯賽為甚麼要於非本港範圍內舉行?

最後,祝願球隊以及職球員出入平安,捷報傳來。