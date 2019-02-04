【西甲】武磊屢失入球良機致愛斯賓奴慘敗　內地球迷直言「估計要被打入冷宮」 (20:16)

今年1月由上海上港轉投愛斯賓奴的武磊，去季為球隊上陣16仗入3球，表現不過不失。惟今季漸獲重用下，表現卻不進反退，繼西甲首輪不敵西維爾一戰碌碌無為後，昨晚第2次聯賽獲任正選下，錯失4次入球機會，包括一次單刀扣錯邊失射門機會，以及一次半單刀被對手門將撲走。最終球隊以0：3大敗予該支升班馬，開季1和2負且零入球，暫列聯賽榜第19位（倒數第2）。

賽後武磊被評為全場表現最差，亦備受外界質疑，內媒《新浪體育》及《網易》均大字標題稱其屢失良機，更有評論罕有地引述內地球迷的批評，指「估計要被打入冷宮」、「西乙水平打西甲，這是這結果」，更有有呼籲國足應慎用對方：「在國家隊經常浪費機會，打擊球隊士氣，要慎用！」

武磊早前入選國足最新一期大軍名單，今已啟程返國，準備隨隊備戰下周二（10日）友賽迎戰馬爾代夫隊，以及15日於世界盃亞洲區外圍賽次圈分組賽首輪，作客菲律賓隊。

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