【西甲】久保建英遇李康仁　「日韓美斯」職業賽首交鋒 (18:08)

今夏由FC東京轉投皇家馬德里的久保建英，隨一隊戰畢季前熱身賽後，季初隨B隊備戰，及後再借至馬略卡。昨晚作客華倫西亞一戰，他於79分鐘首次為新東家後備登場，惟礙於球隊實力，控球時間欠奉下表現平平，而此役華倫亦於84分鐘換入韓國未來希望李康仁，令日韓兩大超新星首於職業賽同場交手，而這名今年世青盃金獎得主，在球隊主導賽事下表現相對活躍，不時突破對手獲主隊球迷掌聲。

值得一提的是，久保建英與李康仁分別入選日韓兩軍最新一期大軍名單，意味兩人有望首次為國出戰世界盃外圍賽。另外，現為日本最高身價球員的波圖翼鋒中島翔哉，近日向會方請假返國迎接愛子誕生，亦是25歲的他初為人父。

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