【美網：附精華】佐高域肩傷無緣衛冕　16強退賽被噓　王薔爆冷挫巴迪首晉大滿貫8強 (17:46)

佐高域過去兩圈輕鬆晉級，但今早第4圈未能打破23號種子華雲卡的發球局，先失兩盤4：6、5：7。他第3盤開始前需治理左肩，但表現未有改善，在第4局再被破發，局數落後1：2下宣布棄權。晉級的華雲卡在8強將鬥5號種子麥維迪夫。華雲卡的瑞士籍同胞費達拿則僅失4局下，直落3盤淘汰大衛哥芬。

右手握拍的佐高域今場的第1發球均速約183公里，接近平常水準，正、反手亦未見有明顯差別，各有12及16次大意失誤，其退賽決定令在場球迷不滿而喝倒采。他賽後為未能完成比賽向球迷致歉，又說：「退賽令人感到沮喪，但痛楚已持續數星期，有時劇烈，有時緩和，但你自己知道，何時已無法如常擊球。」華雲卡也予以同情，指「沒有球手願意選擇這種方式離開球場」。

女單亦有爆冷賽果，次號種子巴迪全場有39次大意失誤，以2：6、4：6不敵王薔。這名中國隊金花首次打入大滿貫8強後說：「這場比賽做得最好的地方就是心理很強大，執行了我們賽前的戰術計劃。贏完比賽那一刻，感覺自己做到了，我非常開心，現在已經很平靜了，沒有太多情緒起伏，我會繼續努力。」27歲的她後日將與碰佔主場之利但足踝有傷的莎蓮娜威廉絲，她說：「能交手就很好，挺希望能和細威打比賽。能和這麼優秀的運動員交手，不管結果怎麼樣，都會非常開心。」另外，英國球手干達則反勝3號種子彼絲高娃，本季三度晉級大滿貫8強。

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