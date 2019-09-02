【英超:多圖】熱刺遭阿仙奴逼和2:2　近9季北倫敦打吡作客不勝 (01:33)

阿仙奴今仗首次起用拿卡錫迪、奧巴美揚及尼高拉斯比比正選攻堅，丹尼施巴路斯等退居後備。另一邊的基斯甸艾歷臣亦重獲正選，更在10分鐘把握阿仙奴後防連環犯錯，門前補中，成為首名於英超攻入50球的丹麥籍球員。他與孫興慜及後再有機會禁區外拉弓，但未能逃過主隊門將賓特尼奴。不過，格列沙加一次魯莽剷跌孫興慜輸12碼，卡尼40分鐘操刀拉開紀錄。

阿仙奴完半場前，由拿卡錫迪禁區扣過守衛破門追近，更在下半場早段圍攻對手，但哥拉辛拿斯門前兩碼失機，另一邊卡尼亦射中柱。奧巴美揚71分鐘將傳中球踩入網，但柏柏斯達夫普路斯之後食詐糊，未能助兵工廠反勝，兩隊終賽和2：2。艾歷臣及維頓漢今仗正選，意味他們最少留效熱刺多半季。

愛華頓昨晚有新兵摩斯堅恩、伊禾比及戴爾夫，首為球隊英超正選，主場憑李察利臣梅開二度及伊禾比建功，以3：2擊敗狼隊。狼隊早前歐霸晉級分組賽，昨適度輪換，雖憑路曼沙斯及魯爾占美尼斯兩次短暫扳平，仍吞下開季12場以來首敗，更有中堅韋利保利補時領第2黃，下仗停賽。

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