【英超】熱刺訪阿仙奴演北倫敦打吡　普捷天奴認負債礙擴軍爭標 (21:49)

阿仙奴vs.熱刺 now 611/621台 晚上23:30直播

普帥賽前接受訪問時，認為每支球隊各有特色，外界不應將熱刺與其餘英超球隊做比較：「大家的性質不同，每隊球隊各有特點。我們是競爭對手，但很難一概而論誰更強。以利物浦為例，當領隊高普在2015年10月加盟時，與現在的利物浦已有很大分別，正選陣容已面目全非。又例如阿仙奴，他們在過去收購了拿卡錫迪和奧巴美揚等射手，今季又有尼高拉斯比比加盟。相比之下，我們仍倚重哈利卡尼，其他前鋒如柏爾洛特只有17歲，你可以見到兩者的分別。」

阿仙奴過去十數年積極為興建阿聯酋航空球場還債，賣出不少主力，近年成績被同用年青球員的熱刺追過。惟兵工廠近兩年間花費1.7億鎊組三叉戟，熱刺卻因新球場負債6億鎊（約57.3億港元），普捷天奴笑言職球員想到天文數字都要哭出來，但自己堅持不燒錢：「很多球會向銀行借6億買球員，例如巴塞隆拿，將債務投放球場上爭勝。我們不同，要為未來着想，會因為限制而難受，但這很正常。」

軍情方面，阿仙奴是役料將續以大衛雷斯及柏柏斯達夫普路斯坐鎮防線，入球重任則落在拿卡錫迪和奧巴美揚身上。作客的熱刺則有尼當比利及艾歷迪亞等多名球員因傷缺陣，加上中場基斯甸艾歷臣屢傳離隊，要打破近9季英超作客阿仙奴不勝的成績，恐難如願。

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