【意甲：附精華】祖雲達斯靠烏龍球險勝拿玻里　C朗希古恩開齋 (19:36)

爭取意甲9連霸的祖雲達斯藉翼鋒杜格拉斯哥斯達，分別在16和62分鐘助攻後衛丹尼路雷斯及前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）開齋，加上鋒將希古恩於19分鐘取得回歸後首球，以3球遙遙領先，但拿玻里藉後衛文奴拿斯、中場施連斯基及翼鋒夏榮羅辛奴，分別在66、68和81分鐘攻門得手扳平，詎料隊友高列巴尼於補時1分鐘，解圍敵軍罰球失誤擺烏龍，終令這支過去4季三度屈居亞軍的南部球會以3：4飲恨告負，賽後兩戰得3分。兩軍上次出現同樣賽果是1993年3月。

高列巴尼賽後表示：「我為擺烏龍而傷心，因為之前曾追和3：3。對不起，但我定要接受。我們是強大的，在今仗已展示了。」至於祖雲達斯35歲後衛基亞連尼，證實上周五操練期間右膝十字韌帶斷裂，勢缺陣數個月，使今夏由阿積士來投的20歲守將馬菲斯迪歷特，今仗能以正選姿態「地標」，而會方在明日轉門窗關閉前宣布，受到不少豪門球會垂青的前鋒保羅戴巴拿不會離隊。

此外，34歲的洛蘭迪有望與拿玻里簽約兩年，這名西班牙隊高大中鋒上季助熱刺打入歐聯決賽，今夏離隊回復自由身。他曾於2013至15年間效力祖雲達斯。

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