【港超】理文4:2挫飛馬響頭炮　從東方借用港足守將劉學銘 (17:43)

身高近1.9米的劉學銘，上季助效力3季的冠忠南區奪得港超季軍後，今夏轉投東方龍獅，在和富大埔前主教練李志堅接掌並攜同多名舊部加盟，東方陣容一度多達30人下，劉學銘終決定在港超首周開鑼時，以借將身分轉投理文。

劉學銘去年夏天以港足U23隊長身分，出戰印尼雅加達巨港亞運並晉身16強。他今次借至理文，將與老將列斯奧及佐迪、謝朗軒、袁皓俊及余沛康共5名亞運隊友故劍重逢。東方主教練李志堅認為，在球隊陣容較充裕下，不希望浪費學銘的成長時機，認為外借對雙方均有好處。

理文今季主場由將軍澳移師至深水埗運動場，今午首仗憑尼迪利連中三元及列斯奧入球，以4：2反勝有兩名新兵查理士及馬高斯建功的香港飛馬，34歲的法國籍前鋒尼迪利成今季首個大演帽子戲法的球員，亦令飛馬新帥文彼得首度領軍吃下敗仗。

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