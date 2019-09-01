【英超】利物浦3蛋贈般尼4連勝　文尼不滿沙拿獨食大發雷霆 (18:40)

利物浦藉般尼前鋒基斯活特於33分鐘擺烏龍領前，4分鐘後，文尼獲羅拔圖法明奴助攻得手，後者則在80分鐘接應沙拿傳送射入，助紅軍今季英超4仗首次保住清白，並以3：0大捷，而跨季聯賽13連勝，則打破球隊於1990年4至10月期間的舊紀錄。然而文尼於85分鐘與法明奴一起被換出時，疑因較早前沙拿「獨食」，不傳球予無人看管的他而怒氣沖沖，在後備席上需法明奴及副隊長占士米拿安慰。

高普說：「是否關於一個傳球？是的……但是，文尼是一個激情的傢伙。他明顯對一些事情不高興，但不關乎被調離場。這並非大件事，是一件可在更衣室內傾談的事。」利物浦名宿加歷查則同情文尼道：「沙拿應傳球給文尼。若沙拿開賽60分鐘內未建功，他便會在最後30分鐘爭取入球，射門次數也會增加，那就是文尼不高興的地方。」沙拿及文尼今季英超分別攻入3球和兩球，而亦入兩球的法明奴，則成為首個在英超入50球的巴西籍球員。

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