【賽車:有片】22歲F2新星命喪比利時　戰車遭攔腰追撞斷開 (15:43)

在昨晚F2的常規賽，為BWT Arden車隊出賽的曉拔，次圈在斯帕賽道著名的Eau Rouge彎，與Trident車手祖利安奴阿里斯相撞後停下，於出彎處再被蘇巴青年隊的桑哥利亞高速攔腰追撞，戰車斷開兩半。賽會立即出示紅旗腰斬賽事，將3人送往急救站，但曉拔經過逾1小時搶救後傷重不治，終年22歲。FIA聲明中又提到，戰車反轉的桑哥利亞被送往列日市大學醫院，脊骨及腳部多處骨裂，施手術後情况穩定，小阿里斯經檢查後則無大礙。F2賽會就取消今日的衝刺賽，但F1及三級方程式（F3）正賽料繼續舉行。

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由於F2常規賽緊接F1排位賽後，不少F1車手事發時正受訪，平治的咸美頓與紅牛車手艾本看到片段後均中止訪問，前者之後在網上致哀：「他在冒險追求夢想，對我而言是英雄。很傷心聽到這消息，請大家銘記他。安息吧，兄弟。」「黑帝」又促請車壇上下及車迷認真看待事件，繼續為賽車安全盡一分力。韋斯塔本、艾朗素、畢頓等車壇名將亦向曉拔家人致以慰問。

曉拔是方程式賽車界的明日之星，在2013年贏得法國四級方程式後，去年再膺末代GP3（F3前身）的總冠軍，今年獲雷諾車隊收歸培訓。他升班後在F2處子賽季，便分別勝出摩納哥及法國站的衝刺賽，暫以77分位列總成績第8，在新秀中僅次中國籍的周冠宇，被認定下季會加盟更強車隊，為登陸F1鋪路。

今次是方程式賽車界近4年首宗致命意外，於2015年8月，英國籍車手祖斯甸威爾遜參戰北美印第賽車時，被碎片擊中頭盔喪生。而單計FIA轄下賽事，對上一次遇難的是前F1車手比安奇。他於2014年日本站撞到駛入賽道的救援車，留醫9個月後離世。

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