【英超】車路士主場遭錫菲聯逼和　曼城輕取白禮頓　拿樸迪傷出 (00:12)

車路士上周以年輕陣容獲得首勝，今仗更有21歲守將湯姆利首次英超「擔正」，令車路士正選陣容平均年齡只得24歲158日，屬球隊征戰英超中最年輕的。阿巴謙19分鐘補中後，40分鐘再把握錫菲聯守衛爭頂失誤單刀，繼上周對諾域治後再梅開二度。錫菲聯換邊後即憑哥林羅賓遜入球追近，更有葛特蘇馬補時擺烏龍，作客史丹福橋搶得1分，林柏特則繼續等待主場首勝。

曼城沿用近仗陣容，開賽70秒即憑大衛施華左路突破助攻，奇雲迪布尼撞射而早早領先。「藍月」之後再有阿古路於42及55分鐘建功，加上貝拿度施華後備上陣埋齋，大勝白禮頓4：0。然而，守將拿撲迪上半場傷出，要由費蘭甸奴入替，哥迪奧拿要寄望史東斯盡快復出，拿樸迪下周或因而錯過首次代表法國隊的機會。

曼城暫以10分升上聯賽榜首，但全勝的利物浦稍後亦會出場，紅軍作客般尼獲勝將重奪領先位置。李斯特城則憑占美華迪入兩球，主場以3：1擊敗般尼茅夫，開季2勝2和不敗，暫列第3。

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