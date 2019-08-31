【籃球世界盃】中國男籃主場挫科特迪瓦開齋　9年來首場大賽勝利 (22:49)

國籃今於A組首仗迎戰科特迪瓦隊，半場意外地與對方打成29：29平手。換邊後球隊加強內線得分，逐漸鞏固優勢，終以70：55取勝，星級大前鋒易建聯攻入全場最高19分，以第六人身分出戰的中鋒周琦則攻入12分。值得一提的是，今仗是國籃9年來首場大賽（世界盃或奧運）勝利，上一次在大賽取勝已是2010年世界賽（世界盃前身）分組賽，手下敗將同樣是科特迪瓦隊。

同日爭標熱門塞爾維亞隊在D組首仗，以105：59狂數安哥拉隊，C組的西班牙隊則以101：62大勝突尼斯隊。

另外，力爭3連霸的美國隊明晚於E組首戰面對捷克隊，球隊今屆受多名主將退隊影響下，被視為自1992年職業球員參賽組成的「夢幻一隊」以來，陣容最弱的一屆，近期更曾於熱身賽不敵澳洲隊，錄得13年來敗。不過這支美國隊仍不乏星將如甘巴獲加及布克盧比斯，亦有塔圖及米曹兩大新星。賽前主帥普波域治表示：「麾下在不足1個月的集訓期間，進步及成長得很快，我相信他們可為我做到最好。」而甘巴獲加亦稱：「球隊化學作用很好，大家都很無私，願意與彼此合作，這是很重要的事。」

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