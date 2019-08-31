【港超:多圖】伊高倒戈大埔未上力　無礙富力R&F作客大勝4:1　 (17:56)

矢言爭冠的富力今季續花5000萬班費，今午首仗正選強陣出擊，倒戈的伊高沙托尼，與利安高及基奧雲尼組成3箭頭，兩名新兵古拿及林柱機，聯同林志堅領軍中場。大埔排出新班底最強陣容，由主力鋒將辛祖與勞高攻堅，守將杜度趕及傷癒復出，韓籍球員金玟基、孫銘謙、陸志豪、麥保美及陸平中等7名新兵亦悉數正選。

賽前雖被看低一線，但大埔甫開賽即有多次威脅攻門，金玟基及辛祖的射門，以及勞高的頭槌，一度令富力門前風聲鶴唳。賽前焦點的伊高沙托尼，則被多名守將嚴密「招呼」，未有起腳機會。戰至38分鐘，仍由富力先開紀錄，林志堅擺脫守將後傳中，利安高撞射破網，但僅領先3分鐘，大埔博得12碼，辛祖主射得手，為大埔扳平1：1完半場。而上半場6分09秒時，繼昨晚揭幕戰，再有10多名身穿黑衣的球迷，在看台上默站3分鐘及遮右眼表達反修例訴求。

換邊後賽事下起驟雨，主隊球員因體力下降，形勢急轉直下，57分鐘，富力一次角球攻勢，梁諾恆頭槌攻門，基奧雲尼再近頂成2：1領先。77分鐘，林志堅近射擴大比數至3：1。大埔多名球員於尾段抽筋，反擊攻勢漸少，結果在83分鐘被富力中堅梁諾後上禁區，轉身抽射世界波，令上屆冠軍大埔在969名球迷觀戰下，今季首仗慘負1：4。

倒戈的伊高被嚴密看管下，未有入球和助攻，亦鮮有起腳機會。觀眾席球迷既有掌聲亦有「柴台」，對此他感理解，並高興仍有球迷支持。他承認狀態未足，加上場地質素略欠佳而未能踢出最好水準。富力主教練楊正光承認，球隊初段入局慢，面對大埔上半場強攻自亂陣腳，下半場經調節表現大有改善，說：「伊高發揮只是六、七成狀態，始終他需時與球隊建立默契。」繼上季後再於聯賽首仗建功，「帶刀侍衛」梁諾恆交出一入球一助攻，他冀以此表現爭取在法圖斯退隊後，在世界盃外圍賽為港足正選上陣。

大埔主帥馮凱文稱，球隊轉變大，感激球迷不離不棄，承諾檢討後下仗作改善，避免主場再次大敗及盡快重返勝軌。

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