【港超開鑼】半百球迷黑衣入場　響應默站反修例 (21:43)

本周初有人於網上發起「球救香港」行動，號召觀賞首輪港超揭幕戰的球迷，身穿黑衣、戴口罩及眼罩入場，並於下半場6分09秒默站3分鐘，以示對由6月9日反對修訂《逃犯條列》遊行開始，引發的連串社會事件表態。

現場所見，今晚有小部分球迷穿黑衣入場，連在以藍色為主題的傑志球迷站立打氣區，亦有約10名球迷穿黑衣；早前絕食的73歲「陳伯」陳基裘亦有入場。

港超賽前進行開鑼儀式時，以及賽事期間每逢有換人等停頓，口號聲不絕於耳，包括「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」、「香港人加油」。賽事進行至51分09秒（即下半場6分9秒），包括「陳伯」在內40多人齊集指定區域響應默站，大部分人戴上口罩，其中一人戴眼罩、「豬嘴」；眾人以手掩右眼，意指日前於示威中被射傷右眼的女子。

默站期間未見有足總職員阻止，球迷完成默站後高呼「球救香港」海報上的「沒有槍聲，只有雞聲」口號。根據網上號召，明日3場及下周日港超賽事，球迷將繼續默站。

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