【歐洲足協頒獎禮】雲迪積克破壟斷膺年度最佳　C朗台下邀美斯共晉晚餐 (18:31)

今晨同場舉行的歐洲足協頒獎禮上，利物浦中堅華基爾雲迪積克，力壓兩大球星美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗），高票當選歐洲足協年度最佳男球員，為歷來首名後衛獲此殊榮。
自1998年設立此獎項以來（前稱歐洲足協足球先生），獎座均落在中、前場球員手上，去年助利物浦第六度稱霸歐聯的雲迪積克，今晨終打破壟斷，亦順理成章同時當選歐聯最佳後衛，「紅軍」隊友艾利臣比加亦獲頒歐聯最佳門將。雲迪積克感謝隊友，又表示成功需苦幹：「我並非18歲就登頂，每一步都下過苦功。」
失落年度最佳的美斯，則從C朗手中重奪歐聯最佳前鋒。這對宿敵在頒獎禮上公開交談，C朗笑道：「15年來，台上仍舊是我和他。我不肯定是否前無古人，同樣的對手，同樣的舞台，這來之不易。我們當然關係不錯，不過仍未共晉晚餐，希望將來會發生吧。」
2018/19歐洲足協頒獎禮得獎名單
歐洲足協年度最佳男球員：華基爾雲迪積克
歐洲足協年度最佳女球員：露絲邦絲
歐聯最佳門將：艾利臣比加（利物浦）
歐聯最佳後衛：華基爾雲迪積克（利物浦）
歐聯最佳中場：法蘭基迪莊（阿積士）
歐聯最佳前鋒：美斯（巴塞隆拿）
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