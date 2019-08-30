【歐洲足協頒獎禮】雲迪積克破壟斷膺年度最佳　C朗台下邀美斯共晉晚餐 (18:31)

自1998年設立此獎項以來（前稱歐洲足協足球先生），獎座均落在中、前場球員手上，去年助利物浦第六度稱霸歐聯的雲迪積克，今晨終打破壟斷，亦順理成章同時當選歐聯最佳後衛，「紅軍」隊友艾利臣比加亦獲頒歐聯最佳門將。雲迪積克感謝隊友，又表示成功需苦幹：「我並非18歲就登頂，每一步都下過苦功。」

失落年度最佳的美斯，則從C朗手中重奪歐聯最佳前鋒。這對宿敵在頒獎禮上公開交談，C朗笑道：「15年來，台上仍舊是我和他。我不肯定是否前無古人，同樣的對手，同樣的舞台，這來之不易。我們當然關係不錯，不過仍未共晉晚餐，希望將來會發生吧。」

2018/19歐洲足協頒獎禮得獎名單

歐洲足協年度最佳男球員：華基爾雲迪積克

歐洲足協年度最佳女球員：露絲邦絲

歐聯最佳門將：艾利臣比加（利物浦）

歐聯最佳後衛：華基爾雲迪積克（利物浦）

歐聯最佳中場：法蘭基迪莊（阿積士）

歐聯最佳前鋒：美斯（巴塞隆拿）

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