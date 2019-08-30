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【歐聯抽籤】巴塞陷死亡之組遇國米多蒙特　利物浦衛冕路再鬥拿玻里 (16:24)

歐聯分組賽抽籤結果出爐，巴塞隆拿抽得下籤，落入有多蒙特、國際米蘭的「死亡F組」，更是連續兩年與國米同組。至於英超盟主曼城抽得上上籤，避開一眾勁敵；衛冕歐聯的利物浦則再遇去屆同組的拿玻里。

每次大賽抽籤，總要得出一隊「死亡之組」，今屆歐聯32強分組賽，則由3支勁旅巴塞、多蒙特及國米，連同名氣稍遜的捷克球隊布拉格斯拉維亞，組成「死亡F組」。巴塞及國米連續兩年同組，惟後者今年改由新帥干地執教，並羅致兩名英超球星盧卡古及「山神」阿歷斯山齊士，勢和巴塞及「蜜蜂兵團」為兩個出線席位爭崩頭。

4隊之中最鮮為人知的第四檔次球隊布拉格斯拉維亞，得悉落入此組後，球會代表亦不禁在觀眾席無奈地失笑。

曼城則再次抽得上籤，同於C組為薩克達、薩格勒布戴拿模及阿特蘭大，如無意外「藍月」可一隊獨大。基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的祖雲達斯，則在D組遇上馬德里體育會，後者今夏簽入有「新C朗」之稱的新星祖奧菲歷斯，新、舊C朗有望交手。

其餘在小組賽碰頭，但實力較其他兩隊有明顯優勢的，包括A組的巴黎聖日耳門（PSG）及皇家馬德里、B組拜仁慕尼黑與熱刺、E組利物浦及拿玻里，利物浦去年僅以得失球險勝拿玻里，但今屆面對薩爾斯堡及亨克，相信兩軍攜手晉級難度不大。

分組賽抽籤結果

A組：巴黎聖日耳門（法國）、皇家馬德里（西班牙）、布魯日（比利時）、加拉塔沙雷（土耳其）

B組：拜仁慕尼黑（德國）、熱刺（英格蘭）、奧林比亞高斯（希臘）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）

C組：曼城（英格蘭）、薩克達（烏克蘭）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、阿特蘭大（意大利）

D組：祖雲達斯（意大利）、馬德里體育會（西班牙）、利華古遜（德國）、莫斯科火車頭（俄羅斯）

E組：利物浦（英格蘭）、拿玻里（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、亨克（比利時）

F組：巴塞隆拿（西班牙）、多蒙特（德國）、國際米蘭（意大利）、布拉格斯拉維亞（捷克）

G組：辛尼特（俄羅斯）、賓菲加（葡萄牙）、里昂（法國）、RB萊比錫（德國）

H組：車路士（英格蘭）、阿積士（荷蘭）、華倫西亞（西班牙）、里爾（法國）

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