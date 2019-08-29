【港超開鑼】愉園5年來首返頂級聯賽　「港超防線」揭幕戰力抗傑志 (19:38)

傑志vs.愉園 旺角大球場 周五晚上20：00開賽 票價：$90/30

愉園以3年時間由丙組逐步升班，終以上季港甲冠軍身分及1000萬班費「衝超」，目標求站穩陣腳護級。球隊簽入門將屠俊翹、中堅盧斯安奴，聯同原有的摩域治，全具港超經驗，加上西班牙中堅艾度古斯，顯然希望先做好防守。

在港超開季前夕，愉園今午再簽入兩名小將亞歷斯祖及朱偉鈞，以增強球隊板凳深度。亞歷斯祖是本地洋將，雖司職後衛，但在2017年學界精英賽奪得最佳射手奬，並曾外流到葡萄牙丙組聯賽FC維施那。司職前鋒的朱偉鈞上季效力夢想FC，3季前曾助愉園奪得港丙冠軍，如今回巢前東家挑戰港超聯賽。

「快活谷」今夏友賽2勝4負，鮑家耀承認季前準備工夫及板凳深度均不足，寄望初嘗港超滋味的小將們「一人走多步」，以鬥心抗衡攻力強橫的傑志。屠俊翹亦寄語隊友，勿因失一、兩球便信心全失：「這班球員跟上季夢想FC比較，技術相差不遠，只是技術仍欠火喉。」他提及，上屆高級組銀牌8強對傑志時，在禁區外撲跌對方射手盧卡斯而領紅被逐，如今再次交鋒，冀一雪前恥盡力搶分。

另外，今晚揭幕戰在內的港超首周5場賽事，有球迷網上號召入場穿黑衫及戴口罩，下半場6分9秒起在場內組人鏈默站3分鐘，以行動表達良知訴求。至於前季香港足球先生華杜斯，在日前落實離開傑志後，今晚將會入場觀戰「藍鳥」這場新季揭幕戰後才離港。

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