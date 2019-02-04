【歐聯抽籤】高普嘆第2及3檔次球隊空前強勁　利物浦若運滯需鬥皇馬國米萊比錫 (18:57)

歐聯分組賽抽籤 now643台、有線616/656台 無綫 MyTV Super 303台 明晨00：00直播

撇除同處第1檔次的曼城和車路士，利物浦是避過巴塞隆拿、祖雲達斯、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門（PSG）及辛尼特，但高普仍相信前面荊棘滿途，事關第2檔次有皇家馬德里、馬德里體會會、多蒙特、拿玻里及阿積士等；第3檔次有國際米蘭、華倫西亞及利華古遜等。高普說：「我無法確保利物浦能再度躋身決賽。我們的機會與所有球隊一樣。我看不到英格蘭球隊能處於上風。」

高普續強調道：「第2和第3檔次球隊的實力是空前強勁。這是瘋狂的。RB萊比錫亦在第4檔次，嘩！這就是人倒渴望看到的超級聯賽。」是以利物浦一旦明晨運滯，便有機會與皇馬、國米及RB萊比錫同組。高普最後特別點出勁敵：「有祖雲及PSG。皇馬？你會猜想他們會放棄歐聯？拜仁最後加入翼鋒菲臘比古天奴及比列錫，實力已大增。」

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