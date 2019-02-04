【西甲：有片】碧基偕維達爾踩過界　揚威撲克大賽賺逾400萬獎金 (16:31)

巴塞周日主場大勝貝迪斯5：2，該仗是碧基第500次為巴塞上陣，維達爾亦射入埋齋一球。這對球場上好拍檔翌日未有休息，而是出戰歐洲撲克巡迴賽巴塞隆拿站。碧基最終在70人參加單日高額賽勇奪亞軍，袋走逾35萬歐元獎金；維達爾則名列第5，贏得逾13萬歐元。

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賽會在Twitter上傳這對巴塞球星的比賽片段，賽事贊助商更爆料碧基是「啤牌發燒友」，因為頻繁參賽，累積獎金已超過50萬歐元（約435萬港元）。

事實上，智商高達170的碧基向來是啤牌好手，兩年前他曾出戰同樣在巴塞隆拿舉行的比賽，以第5名贏得近13萬歐元（約112萬港元），是他當時贏過的最高獎金；時隔兩年，看來他的技術已更上一層樓。

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