【歐聯】紅星險和晉分組賽　球迷主場外放置坦克被轟挑釁 (20:49)

報道指一部前蘇聯T-55坦克於賽前，出現在紅星主場北看台入口外，坦克前方印上球隊紅白色會徽，有不少球迷與之合照。該會球迷組織稱，這是配合球隊口號「機器開始起動」，有球會職員亦指球場多了「新景點」。

不過，此舉亦令部分人聯想到南斯拉夫內戰。有克羅地亞報章形容事件是「病態挑釁」，國內亦有輿論指是「美化戰爭的象徵」，紅星球迷會重申「聯想到90年代戰爭是荒謬」，稱坦克只是軍事廢棄物，無攻擊意思。塞爾維亞內政大臣稱坦克主要裝備已被拆除，未發現爆炸品，只是一件「博物館收藏」。

爭議未有影響紅星今晨迎戰年青人的歐聯附加賽次回合賽事，主隊59分鐘開紀錄後末段擺烏龍，補時更要10人應戰，仍賽和1：1，總比數3：3下，以較多作客入球，與薩格勒布戴拿模及奧林比亞高斯晉級分組賽。阿積士、布拉格斯拉維亞及布魯日則會在明晨出擊，分別與尼科西亞、克盧日及寧斯，爭最後3個分組賽席位。

歐聯分組賽將在9月尾展開，本港時間周五凌晨抽籤，上屆冠軍利物浦、歐霸冠軍車路士、6支聯賽冠軍曼城、巴塞隆拿、祖雲達斯、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門及辛尼特，列入第1檔次，分處8組。歐霸則需等待周五凌晨，狼隊對拖連奴等多場外圍賽賽果，後晚才為分組賽抽籤。

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