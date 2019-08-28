【賀歲盃】羅傑承有意邀神戶勝利船參戰　小白韋拿或明年訪港 (19:48)

羅傑承在午宴上透露，由於賀歲盃入場觀眾包括平日較少看球的市民，故外隊必須要有球星壓陣，如今年初豬年賀歲盃，參賽隊伍如日職鳥栖砂岩，有剛掛靴的「王子」費蘭度托利斯，以及有費蘭尼及加斯安奴柏利的中超山東魯能。他說，現正籌備賀歲盃，最快年底有定案，首選為日職富豪球隊神戶勝利船，陣中除了恩尼斯達及韋拿，還有德國前國腳普多斯基、比利時隊中堅華美倫、日本國腳山口螢及酒井高德。羅傑承稱，因戲金不菲，邀請神戶未有十足把握，但會努力邀請日職球隊，並透露最大機會成事的，反而是現於日職榜首領先的FC東京，該隊已反映有意來港獻技。

至於其餘聯賽外隊目標，羅傑承稱屬意中超及美職球隊，如上海上港及洛杉磯銀河，同樣有「大名」球星，如上港有奧斯卡及侯克，銀河有伊巴謙莫域。但羅傑承稱，邀請美職球隊成本不菲，需承擔球隊職球員的機票及住宿，隨隊人數逾百人下，或要花費近200萬元，存在一定難度。

對於香港飛馬新季展望，羅傑承希望較上季第6名進步，會以前4為目標，飛馬首仗將於下周日於深水埗運動場作客理文，主教練文彼得透露，新加盟的西班牙籍前鋒加西亞早前受傷，暫返回西班牙養傷，但有望下月中歸隊，迎接第2周聯賽。

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