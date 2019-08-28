【游泳】孫楊微博反擊拒絕藥檢指控　稱輿論壓力遠超可承受範圍 (19:06)

孫楊在去年9月一次突擊藥檢中，拒絕提交尿液樣本，隨行保鑣更用鐵槌破壞尿液樣本，其後世界反禁藥組織向國際體育仲裁法庭提告。由於孫楊曾在2014年因使用興奮劑被停賽3個月，若再定罪將面臨終身停賽。

此案原定下月於瑞士審理，惟國際體育仲裁法庭上周稱，因應「其中一方」要求，延至不早於10月底，改以「公開聆訊」處理案件，為國際體育仲裁法庭史上第2次公開聆訊。孫楊代表律師張起淮表示，並未提出延期申請；不過據新華社報道，公開聆訊要求是由孫楊團隊於7月提出。

主角孫楊昨晚首次在微博回應事件，稱當時對藥檢人員存疑並向領隊報告，形容自己「當時的每一個行為都是在領隊、隊醫和浙江反興奮劑中心的指導和決策下進行」。

孫楊早前參與國際賽事，包括上月於韓國的世界賽，曾受其他國家泳手抵制，被國際傳媒廣泛報道。孫楊昨於微博反擊：「輿論一直在對事實進行不同程度的扭曲，我的訓練和生活都受到了巨大的困擾，已遠遠超出承受範圍。然而我卻有話不能說，不能把真相公之於眾。」

孫楊微博全文：

這是我成為職業運動員的第21個年頭，為了這份熱愛的事業我付出了我的所有，也一直在跟傷病作鬥爭。這麼多年來，我經歷了數百次興奮劑檢測，每一次的檢測都嚴格遵守國際反興奮劑機構的規定，積極配合檢測官的工作。在去年的這次檢測中，我發現三位中國檢測人員資質存疑後第一時間聯繫了領隊，當時的每一個行為都是在領隊、隊醫和浙江反興奮劑中心的指導和決策下進行的，然而輿論卻一直在對事實進行不同程度的扭曲，我的訓練和生活都受到了巨大的困擾，已遠遠超出承受範圍。然而我卻有話不能說，不能把真相公之於眾，幸好監控視頻記錄下了一切，否則面對無端地詆毀真是百口莫辯。檢測人員都是同胞也不存在溝通誤解，一切都清清楚楚、明明白白！

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