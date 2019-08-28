【港超】前港足先生華杜斯再離傑志　或回家鄉匈牙利落班 (15:59)

傑志昨落實新季5名註冊外援，並宣布34歲匈牙利籍中場華杜斯，在去年10月加盟後再次解約離隊。他今早繼續參與傑志操練，接受傳媒訪問時說，再次離開是令人傷感的決定，但笑言：「正如黃洋（傑志隊長）所說，我們上季已經練習了離別。也許有朝一日我會回來傑志，可能是球員，或我也不知道的職位。」

不過，華杜斯認為，解約對自己和球會都屬雙贏，並透露或回匈牙利或轉戰歐洲聯賽：「傑志每季都為錦標而戰，上季聯賽成績是不能接受， 現在是時候要有新的動力。現在我有機會可返回匈牙利或歐洲，重返歐洲聯賽仍然是我的目標，也許我離開後，香港的球證會感到高興，不用再受到我比賽時的說話轟炸。」離歐洲聯賽轉會窗關閉只餘數天，華杜斯透露接近跟一間球會達成協議，或於未來數日公布。問到是否如傳聞中拒外借到港超友會，或轉投另一爭標分子富力R&F，他笑言這些球隊「不是在歐洲」。

離港在即，華杜斯亦對香港近月發生的社會事件感驚訝。他說，香港是世界上最和平的地方，認為差不多半個香港也受影響，需「重新再建設」：「我試過有次在等電車時，10分鐘前什麼事也沒有，10分鐘後局勢就變了樣。」華杜斯未來兩天會續留傑志操練，周五晚會到旺角場觀戰傑志對愉園的港超揭幕戰，預計周末離港。

對於近兩季中場拍檔再次離開，傑志隊長黃洋坦言，球隊今夏一直沒太多資訊交代會借走外援，故對華杜斯離隊感突然。他說，球隊失去這名中場大將，難言對今季影響，但稱傑志過去3季所取得的錦標，必須歸功華杜斯，並笑言不捨對方在場上的氣場：「他正選在陣時總令人很放心，比賽時的感染力很強，令我覺得這場賽事不會輸。我祝願他在下間球會有好發展，但一定不希望他去其他港超球會，讓對手得益。」

另外，足總宣布39歲老將法圖斯退出港足世界盃外圍賽大軍，補選36歲富力R&F守將羅拔圖。據悉法圖斯效力的貴州恆豐，因中甲在國際賽期仍有比賽，不獲球會放行。而效力中超大連一方的前鋒艾力士，近日返港參與港足操練，今早到前東家傑志跟操以保持狀態。雖然大連一方外援滿額，艾力士被球會取消球員註冊，但他仍在預備組上陣，並稱跟球會仍有合約，至少未來2、3年傾向不會返港發展，繼續爭取在內地落班，或尋求機會外闖。

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