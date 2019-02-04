【世盃外】港足4場世盃外主場明起開售　行政總裁溫達倫認亞洲足協查詢香港比賽安全 (21:58)

港足將於下月出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈，足總今晚公布港足4場主場賽事售票安排，將於明日開始售票，特設「早鳥優惠」，下月9日前購票可豁免購票手續費。單場180元，4場套票價為600元。就香港近月社會事件引起國際足協關注，香港足總行政總裁溫達倫今回應，足總曾應要求提交有關確保比賽安全的資料予亞洲足協，對方會再審視。若香港情况惡化，足總或會將主場賽事改在馬來西亞等中立場舉行。
港足今屆世盃外亞洲區次圈C組，首仗為下月5日作客柬埔寨隊，下月10日重返主場鬥伊朗隊。今年9至11月的3場主場賽事均於香港大球場舉行，明年3月對伊拉克隊則於旺角場。
溫達倫表示，亞洲足協上周曾聯絡足總，查詢香港大球場的保安措施，要求提交比賽的保安計劃及政府的保證文件等資料，要確保職球員人生安全，而足總已提供相關資料後，對方回應正面，而亞洲足協下周會再審視香港情况。溫達倫透露，港足將於10月15日主場香港大球場友賽馬來西亞隊。
前港足前鋒陳肇麒認為，香港依然比其他亞洲國家已安全得多：「伊拉克打仗都獲准比賽，香港現只是『打交』。我以前試過到某些地方比賽，有人隨身帶刀，街上都是軍人及坦克，香港只是得磚頭。」他更打趣稱，「可讓其他球隊來港感受催淚彈」，並希望香港隊與港人一起加油。國際足協早前批准伊拉克於南部城市巴士拉舉行世盃外外圍賽，首仗主場正是10月10日對港足。
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