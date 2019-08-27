【港超】多隊港超球員憂入境問題　陳肇麒：足總需承擔球員安全 (19:04)

本港近月發生反對修訂《逃犯條例》遊行等連串政治事件及風波，連帶港人入境內地或被扣查，構成人身自由及安全問題。香港飛馬前鋒陳肇麒指本地球員要北上作客，問題應由足總去擔心：「作為球員不能拒絕作賽，始終這是職業球員的工作，要予以尊重，但足總接受這球場的話，便要承擔保障球員安全的責任，畢竟球員是參加足總轄下的港超賽事。」他認為，事件難免影響球迷北上意欲，但指向來作客廣州觀戰的本地球迷不多，故影響不大。

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冠忠南區門將謝德謙覺得，港超多少會受社會氣氛影響，需靜待事件平息，但信任香港人能團結。至於作客燕子崗的爭議，他除了關注球場質素，也同樣對出入境問題有疑問：「（過關）這個問題都有想過的，因為之前一路有傳要查個人電話，又很多特別事，驚真係未必過到。但無辦法，你的職業是返大陸的都要返。」他希望事情可以在明年3月，南區作客富力前解決。

東方龍獅率先於下月14日作客富力，隊長梁振邦並不擔心會出現問題，「始終足總安排得上去，球會都同意的話，都保證到我們安全。」理文副隊長顏樂楓稱自己同樣會隨隊，但個人身份時會避免進出內地。

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