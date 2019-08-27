【港超】富力主場問題未解決　貝鈞奇：會考慮球迷憂慮入境因素 (20:49)

燕子崗體育場因場地質素、去水及設施欠佳，足總促要求改善，否則今季主場將需改用小西灣運動場。貝鈞奇表示，足總競賽部上周五派員到廣州視察後，球場改善設施初步符合要求，但強調由於不想「一言堂」，需經董事局開會商議，並近日留意到有球迷聯署要求拒絕境外作賽，足總會把意見列入考慮：「足總作為負責任的總會，要顧及各港超隊意見。以前所有港超隊容許富力在廣州主場，現在要更改主場，便需取得10隊共識。現時有新問題出現，足總不能坐視不理，需更認真地作出正確決定。」他續道，或以召開董事會或通傳形式處理事件，承諾會盡快開會下決定。

至於聯署球迷擔憂入境遭審查，未能保障人身自由安全，同意罷看富力所有賽事。貝鈞奇稱球迷及球員均毋須過於擔心入境被扣留的問題，「一般而言，大家如果奉公守法的話，應該一定會順利過關，我相信中國不會故意阻撓香港同胞到內地比賽。」足總行政總裁溫達倫補充，若有情况影響球員及球迷過關，足總會將之記錄在向董事會提交的報告之內。

富力R&F競賽部專員許世競透露，球會以近300萬港元改善燕子崗體育場設施，現已重舖草地及翻新更衣室，有信心最終獲足總接納。

對於球迷發起杯葛富力行動，以及近日中港關係緊張引發球迷憂慮。許世競稱理解球迷擔心入境，同時理解公安部門的工作，並指球會角色相當被動及具無力感，只能做好份內事：「我們也有和公安部門打過交道，國內的情况就是穩定壓倒一切。我們球會都有少許無力感，因為本身希望以足球作兩地交流，但無奈有很多客觀東西控制不到，會繼續視乎情況去應變。」他續道，會盡量與公安部門協調，解釋球隊與球迷是因足球而來，希望批准入境的過程會更順利，「這是現時富力能力內可做的事。」

此外，對於有球迷號召在港超首周5場比賽期間，穿黑衫及口罩等在球場內默站，貝鈞奇回應，足總會按程序做好保安工作，若球迷未有違反球場指引，足總不會制止有關活動。

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