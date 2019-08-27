【意甲】盧卡古國米地標戰建功創紀錄 伊卡迪遭干地棄用留隊無望 (17:01)

新人事新作風，助銳意改革的國際米蘭取得好開始。藍黑軍團今晨意甲首戰迎戰升班馬萊切，憑前鋒盧卡古在加盟後的首場正式賽事建功，以4球大破對手。盧卡古亦是繼效力西布朗、愛華頓和曼聯後，連續第四次在新球會的聯賽地標戰建功，賽後獲主帥干地大讚表現出色。而阿根廷籍前鋒莫路伊卡迪，是役未有入選大軍名單，意大利傳媒估計雙方關係已決裂，離隊只是時間問題。
國米今晨迎戰時隔7年重返意甲、由意大利名宿利維蘭尼執教的萊切，正選陣容中僅盧卡古及薩斯索羅借將史提芬奴辛斯為新加盟球員。兩人是役均有進帳，加上波索域先開紀錄的入球及簡達華完場前埋齋，終以4：0大勝對手。國米新帥干地賽後大讚球隊發揮出色：「球隊領先兩球後有所鬆懈，但之後改善表現。當然球員的心態仍需改善，但整體而言今仗是個好開始。」干地又大讚盧卡古是個「溫柔的巨人」：「看了這場賽事，你就會明白我們為何要收購盧卡古。他過去5年的轉會費達6500萬歐元（約5.6億港元），但不需介懷這些事。事實證明，這些錢不值一提。」
另外，不受國米重用的伊卡迪今仗未有入選大軍名單。這名26歲前鋒早前在社交網站表示其位於米蘭的新居快將入伙，其妻子早前在電視節目中有表示丈夫屬意留效而拒絕他投，盼可令球會回心轉意。然而國米總監馬路達在賽前未有軟化：「有傳聞指球隊管理層內有人希望伊卡迪留隊，我強調沒有這些事。至於伊卡迪妻子的言論，我認為在這個時候發表並不適合。」
其他報道：【單車】李慧詩日本場地盃凱林賽封后 攬3金結束東京奧運熱身之旅