【港超】佳聯元朗開季前拜神　球員盼以球場表現重獲球迷信任 (16:02)

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上季港超排第7的元朗今季陣容大變，主教練由郭嘉諾換成回巢的前凱景助教陳文俊，在基爾頓、慕沙、陳廣豪及李藹軒等10多名球員離隊下，新一季27人名單中，逾半屬新球員，42歲老將隊長法比奧引薦下，羅致了3名巴西籍進攻球員卡真奴、米基爾及辛坦拿，並有前鋒祖連奴由香港飛馬外借回巢，以及中堅曾至孝加盟，並從退出港超的夢想FC及降班的凱景，簽入彭超然、黎厚希及曾梓軒等小將。

佳聯元朗主席王德信期望，今季會以打入聯賽前5為目標，以及繼上季菁英盃後，再次於盃賽打入決賽。元朗原定上月中開操兼拜神儀式，但因外援未報到，以及上月21日元朗發生白衣人暴力襲擊事件等而多次延期舉行，佳聯元朗會長王威信因捲入事件而受傷，他及球會亦因而飽受網民抨擊，他今早以要到醫院覆診而未能出席今次拜神。吳國雄稱，現階段未能評估事件會否影響主場入座率，並指周六首仗主場對東方龍獅，場內不會有特別保安安排。

同為天水圍街坊的法比奧說，最近香港的情况，令很多香港市民傷感，期望透過在港超賽事的表現，為市民重恰快樂，「雖然港超近年平均入場人數都在減少，但你永遠不會知道未來發展，球員只能做好自己，而我肯定會在場上做到最好，希望以此繼續獲得元朗球迷的支持。」第2季踢港超的中華台北隊王睿也稱，「足球是需要有觀眾，哪怕只有一、兩人都是觀眾，不然踢球時沒有人來看，我們也踢不起勁。」

至於剛入選電視選秀節目《全民造星2》99強的19歲門將黃梓豪，今季由傑志加盟成長地元朗，他稱希望在新東家盡力爭取上陣機會及累積經驗，「始終算是第3年接觸職業足球，希望在場上有機會表現給球迷看。」他笑言，除了踢港超及參與拍攝電視節目，新學年還要報讀大專課程，「三邊走」下作新嘗試，「趁年輕什麼都試，都幾意外有粉絲，比想像中多。都開心的，因為有人鐘意。」

佳聯元朗2019/20球季球員名單

門將：1陳嘉豪#、12葉嘉宇、13黃梓豪、19蘇志偉

後衛：4梁煒烽、5曾至孝、6王睿、15張顥覺、16羅振庭、21劉德仁、22法比奧、61曾少康

中場：2陳曜然、8基斯、10米基爾、11曾梓軒、17黃本銘、23黃晉軒、24黎格爾、84彭超然、88黎厚希

前鋒：7卡真奴、9辛坦拿、18祖連奴#、20鄧子均、38葉子俊、92張民樂

註：紅字為新加盟球員，#為外借球員

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