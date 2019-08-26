【退役發福】史奈達掛靴兩周　身形暴漲逼爆恤衫「媲美」大哨 (20:11)

史奈達本月12日宣布退役，並與出生地的荷甲球會烏德勒支結成商業夥伴。這一代中場「發電機」7月才與卡塔爾球會艾加拉法約滿離隊，退役剛好兩星期已增磅；他在上周六亦與一班前「橙衣軍團」隊友踢友賽，當時已頂着大肚腩，不過昨晚幾乎「逼爆」恤衫的照片更加駭人。

球星退役後身形暴漲的代表人物，非前巴西隊傳奇前鋒朗拿度莫屬。大哨在職業生涯後期，體重已成焦點，而他在2011年以34歲之齡退役後，更是一發不可收拾，成為球迷及傳媒嘲笑對象。不過事實是他在生涯後期因甲狀腺機能衰退，才無法控制體重，「外星人」慘變「肥哨」。

曾效力米蘭雙雄、馬體會等勁旅的前意大利隊國腳韋利，於2009年4月離開阿特蘭大後，半年未找到新東家。當時他曾極力爭取加盟布力般流浪，但被傳媒拍到發福不少的沙灘照，最後亦未獲布力般流浪時任領隊艾蘭戴斯羅致，有傳原因是「大Sam」不滿韋利仍未收身。韋利最終在2009年底退役。

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