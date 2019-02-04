【港足】憂北上睇港超危及人身安全　球迷發聯署杯葛富力賽事　以百計人響應 (18:59)

據悉，足總競賽部已於上周五派員到富力位於廣州的燕子崗體育場視察場地質素。足總主席貝鈞奇今日回覆本報查詢時表示，足總競賽部仍需跟各支港超球會代表討論富力主場一事，故現階段仍未能作實，只稱董事局會盡快於富力新季首場港超主場賽事，即下月14日前開會下定論，並呼籲本地球迷勿過於擔憂。貝鈞奇早前曾指，若燕子崗的場地質素最終未能符合足總要求，富力需重用3季前曾作主場的小西灣運動場。

富力R&F主教練楊正光坦言，今次事件對球隊而言屬被動，仍在等待足總答覆最終安排：「球迷有球迷想法，但對我們球隊只能專注訓練，留待專責人士跟進。」他補充，球會早前有向球員下指引，相信球員會專注足球，不擔心過關時會受影響。

署名為「一群熱愛香港足球的球迷」近日在網上發起聯署，表示關心港人近來入境中國或遭審查，以及足總有意批准富力R&F主場續為位於廣州的燕子崗體育場，認為此舉「令一眾香港足球球迷深感不安」，指出除非足總有能力確保所有職球員及球迷人身自由，，否則必須顧及賽事公平、參與人士安全，運用權力將富力主場賽事重回香港舉行。上季中，港超球隊傑志的克羅地亞籍球員泰迪，亦曾一度不獲發簽證而未能入境，最終在足總協調下獲批簽證，並在作客富力一役中後備上陣。

另外，足總今日宣布港足世界盃外圍賽的決選名單中，東方龍獅後衛翟廷峯因傷退隊，補選了傑志22歲小將羅梓駿，後者6月時曾入選港足友賽中華台北隊的決選名單，但未有上陣。他於上月底傑志1：6負英超冠軍曼城的友賽，後備入替為「藍鳥」攻入「破蛋」一球。

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