【英超】一晚兩大判決爭議　VAR公正性受質疑　賽會需檢討機制（文：TD） (22:13)

近年英超球證判決備受質疑，判決不公屢成詬病。今季賽會首次引入VAR，務求加強公正性，外界普遍贊成，惟實行3周後，雖大部分判決正確，但仍多次出現爭議，首當其衝是力爭3連冠的曼城。「藍月」連續3周因VAR失掉入球機會，首輪作客5：0大勝韋斯咸時，加比爾捷西斯因史達寧越位在先「食詐糊」，判決屬正確；次輪主場2：2賽和熱刺，拿樸迪手球在先致加比爾捷西斯完場前的奠勝球作廢卻爭議性頗大，皆因在新球例下，這種「斷手才能不觸球」的被動狀態下仍吹罰手球，予人矯枉過正之感。到了昨晚作客3：1擊敗般尼茅夫一戰，大衛施華在禁區內明顯被對手踩腳跌倒而無法推進下，VAR竟站在主球證馬連拿一方，認同這不是犯規，不是12碼，令當時仍與主隊踢成1：1的藍月失去領先機會。

除了曼城之外，前晚主場0：1不敵紐卡素的熱刺，同樣成為受害者，該隊射手哈利卡尼末段在禁區內被對手後衛拿修斯飛身倒地時撞跌，令他失去一次攻門良機，結果VAR又一次站在主球證甸恩一方，認同這不是犯規，不是12碼，終令熱刺落敗而回。

對此，上周哥帥已曾強調：「我絕對支持VAR，因為這是為球賽帶來公平公正的技術，但前提是其真的能做到這一點。」直到前晚賽後，他則無奈地指：「12碼？不了！就如上仗的手球一樣吧。」而熱刺主帥普捷天奴亦直言只能相信球證及VAR。不過網民卻不留情面，幾乎一面倒不滿判決，有球迷批評球證雙重標準：「球證說拿樸迪的手球清晰沒爭議，難道大衛施華被踩腳就不是清晰沒爭議嗎？」亦有人稱：「卡尼被拿修斯以欖球式撲跌都不是12碼？這絕對是笑話！」

正所謂公道自在人心，當執法者有錯時，負責監察的VAR團隊（同樣是由球證組成）若仍未能糾正這些錯誤，其公正性在外界眼中便會大大減低，亦予人感覺是「自己人查自己人」。因此賽會確實有必要檢討機制，尋求方法提高公正性，如在VAR以外設立具獨立性的委員會，避免質疑聲日益增加。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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