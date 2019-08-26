【亞冠】恒大拒外國傳媒採訪艾克森　上港外援總值7.7億冠絕8強 (18:05)

巴西裔入籍兵艾克森早前入選國足世盃外35人集訓名單，隨即成為熱話，受到內地球迷關注。不少外國傳媒據報希望可訪問這名30歲前鋒，期望能了解其選擇入籍中國的心路歷程，惟俱被恒大拒絕。內地傳媒報道，恒大主帥簡拿華路已為艾克森制定獨有的訓練模式，盼可提升對方的體能及狀態。軍情方面，恒大是役料有中場黄博文缺陣，惟其餘主力如鄭智等均可候命。

另外，內地傳媒就亞冠8強的外援身價進行統計。上海上港以8900萬歐元（約7.7億港元）居首，其中早前由韋斯咸來投的奧地利籍前鋒阿拿奧杜域，身價高達3500萬歐元（約3億港元）。上港8強對手浦和紅鑽，外援身價則合計約780萬歐元（約6800萬港元）。其餘賽事方面，由西班牙隊名宿沙維領軍的卡塔爾球會艾薩德首回合將作客艾納斯，兩支沙特阿拉伯球會伊蒂哈德及希拉爾亦會交鋒。

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