【意甲】AC新帥甘柏奧路出師不利　意甲5軍換帥首輪不勝 (17:14)

季前熱身賽僅得1勝的AC米蘭，今仗作客烏甸尼斯有比亞迪克掛帥，葡萄牙籍新兵拉菲爾利亞奧則先任後備，並在下半場75分鐘入替。有別於前帥加度素常用的陣式，甘柏奧路將前鋒蘇索移後，盼可增強球隊中場活力。惟AC是役表現一般，全場14次射門均未能中目標，更在下半場被主隊新加盟的後衛洛迪高比卡奧破網，終以0：1飲恨。無獨有偶，AC米蘭上季首戰亦出師不利，以2：3不敵拿玻里。

連同AC米蘭在內，今季意甲共有7支球隊換帥。除明晨登場的國際米蘭及於開鑼戰挫帕爾馬的祖雲達斯外，其餘5隊均未能打響頭炮。其中季前同樣易帥的熱拿亞及羅馬，今晨以3：3握手言和。而由前熱拿亞主帥祖歷執教的升班馬維羅納，主場1：1逼和博洛尼亞。值得一提的是，患白血病的博洛尼亞主帥米赫洛域今仗在場邊督師，卻未能擊敗大部分時間10人迎戰的主隊。而由前羅馬主帥迪法蘭斯高執掌的森多利亞，主場以0：3不敵有射手恩莫比利梅開二度的拉素。

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