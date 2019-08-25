【意甲】C朗開鑼戰食詐糊　祖雲達斯靠基亞連尼響頭炮 (21:04)

祖雲此役有新帥沙利因肺炎無緣督師，但仍遙控落實由C朗、希古恩及杜格拉斯哥斯達攻堅，回巢的門將保方則列後備，讓施捷斯尼把關。21分鐘，祖雲後衛阿歷士辛度射門，其35歲後防拍檔基亞連尼近門加一腳改變方向建功，取得效力「斑馬兵」14年以來第27個入球，更鎖定1：0勝果。七度攻門的C朗曾於36分鐘，接應杜格拉斯哥斯達傳球後射入，卻在球證利用視像裁判（VAR）後，指C朗輕微越位而入球作廢。另外，祖雲新兵中場拉比奧特於63分鐘「地標」入替基迪拉，另一新兵中堅馬菲斯迪歷特則沒有披甲。

同日上演的費倫天拿迎戰拿玻里合演入球騷，拿玻里全取3分關鍵在於攻擊手恩斯治尼。他先於38分鐘助攻梅頓斯，自己在5分鐘後射入12碼，至56分鐘又助攻荷西卡利祖，更在67分鐘接應荷西卡利祖傳球攻入奠勝球，鎖定4：3勝局。需留意的是，費倫天拿兩名老將新兵32歲的奇雲保定及36歲的列貝利，先後於61和78分鐘後備上陣「地標戰」，而奇雲保定更在入場後4分鐘交出助攻。

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