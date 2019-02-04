【劍擊】張家朗挫師弟蔡俊彥會長盃奪冠　下月赴日集訓備戰奧運團體積分賽 (19:29)

世界排名第7的張家朗自上月世界賽後休假10天，今日回歸本地賽出戰會長盃。雖然他因患感冒要帶病上陣，但未受太大考驗，8強起連挫港隊隊友張小倫及李逸朗，決賽面對上屆冠軍蔡俊彥，仍以15：7冷靜取勝。女子決賽方面，張楚瑩雖在比賽中途拉傷大腿，仍以15：11擊敗鄭曉為奪冠。

今仗是家朗自上月世界賽後首戰，他表示月初的短休令自己頭腦回復清晰，盼逐步尋回比賽狀態，衝擊未來6站奧運個人積分賽，以及4站團體積分賽。他自言以奧運團體資格為首要目標：「個人資格固然重要，但自己最希望取得團體資格，和4個隊友一起出戰奧運更有意義。」

花劍隊的法國籍教練Greg，則對取得奧運團體資格有信心：「現時港隊排第3，這事很瘋狂，以前從未試過；我相當有信心能去奧運，更重要是我要令隊員相信這事。」他續指下個大賽是11月的世界盃，除了下月會率隊往日本集訓兩周，亦計劃安排一些小型賽事，讓隊員寓賽於操，同時提早適應歐洲的比賽環境。

此外，去年亞運摘銀後「掛劍」的崔浩然亦有參戰，他最終在8強以6：15不敵楊子加出局。

至於前世少冠軍張藝馨，於女子佩劍稱后。她表示明早即飛返美國，完成於賓夕凡尼亞州立大學的最後一年課程，亦開始考慮前程：「會先視乎能否在美國找到工作，現時我隨大學校隊練習，若留下工作，需物色新劍會及教練；若回港發展亦會先考慮找工作。」

男子佩劍則由何思朗先在4強掃走本地排名第一的李澤峰，決賽再以15：9力壓羅浩天奪冠。

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