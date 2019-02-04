【英超】沙拿起孖助紅軍挫阿仙奴　締12連勝紀錄　雲迪積克539天首被扭過 (18:46)

利物浦及阿仙奴賽前同是兩戰兩勝，分列榜首和次席，紅軍以「埃及文明」掛帥，「兵工廠」則以新兵尼高拉斯比比伙拍奧巴美揚攻堅，拿卡錫迪則先任後備，另一新加盟中場丹尼施巴路斯則從後支援。41分鐘，紅軍的阿歷山大阿諾特開角球，予後防拍檔祖爾麥迪比頂入打開紀錄。8分鐘後，紅軍前鋒穆罕默德沙拿禁區內，被阿仙奴新兵中堅大衛雷斯拉衫獲判12碼，他親自操刀得手。59分鐘，沙拿射地波遠柱而入，紅軍以3球領前，阿仙奴終由後備上陣的中場盧卡斯托拉拿於85分鐘破蛋，以1：3告負，而且連續4季英超敗走晏菲路球場。

紅軍賽後3戰得9分遙領，分別多阿仙奴及第3位李斯特城3分和4分，亦領先今晚才作客般尼茅夫的曼城5分。另外，連同上季英超最後9仗連勝，紅軍創出12連勝紀錄，平了前帥杜格利殊領軍時，於1990年4月至10月做出的頂級聯賽連捷紀錄，只要下場英超作客能勝般尼，便可刷新另一紀錄。

紅軍領隊高普說：「利物浦的特色就是全情投入，我們今次展示了這一點。我真的為球隊的表現感到高興，大家都充滿力量、能量和熱情。面對阿仙奴這樣的球隊，這是必須的。我看不到一個表現糟糕或在水準以下的球員。」阿仙奴領隊艾馬利則說：「賽果雖令人失望，但有些球員會令你感到樂觀。己隊此役某些時段是不錯的。」值得一提的是，尼高拉斯比比今仗4射2中外，更曾在進攻路線右路控球後，突加速推過華基爾雲迪積克，令這名紅軍中堅自去年3月，至今539天共50仗首次被對手擺脫。

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