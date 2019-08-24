【劍擊】小劍后佘繕妡連退師姐稱霸會長盃　明年全力爭入東京奧運 (21:15)

佘繕妡在小組賽4戰全勝晉級，於16強及8強先後以15：5、15：10淘汰白芷慇及陳祉澄，4強則與今夏一同出戰亞洲賽的隊友連翊希碰頭，最終亦以15：5晉身決賽。4強止步的連翊希在小組賽觸及右肩舊患，加上右膝於兩周前意外受傷，仍負傷出戰，她於賽後馬上敷冰鎮痛，但表示無大礙。

佘繕妡決賽面對4強淘汰朱嘉望的何廸琳，終以15：7大熱奪冠。今個夏天接連出戰亞洲賽、全青運，加上5月才考畢公開試大部分科目，佘繕妡坦言感到疲憊，但慶幸未來一年可更專注於劍擊：「明年只剩下3科考試，所以自己期望花更多時間在訓練和比賽上。下一個海外大賽是11月的（世界盃）愛沙尼亞站，奧運團體資格到明年3月才落實，雖然難言成數，但接下來每個比賽都重要，希望一個一個打好，爭取更多積分。」

男子重劍港隊於去年亞運後，改由烏克蘭籍教練Alex執教，Tavi則主力執教女子重劍隊，今日奪冠的何瑋桁坦言仍在適應階段：「新教練的風格偏向俄羅斯流派，和前任教練Tavi着重細節的風格分別很大，我需時適應。未來一年仍以衝擊奧運資格為目標，雖然競爭不小，但我有信心，覺得要先相信自己，才有機會成功。」至於港隊「一哥」方凱申，則在8強以11：12僅負奪亞的吳浩天出局。

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