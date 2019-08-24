【國際籃球熱身賽】美國男籃首次不敵澳洲隊　13年來78連勝斷纜 (17:52)

籃球世界盃將於下周六在中國展開，各支決賽周球隊出戰熱身賽積極備戰。今屆面臨多名球星退隊的美國隊，今午再與澳洲隊在墨爾本進行熱身賽，兩軍是役拉成均勢，分差一直在單位數，最終主隊憑效力馬刺控衛米斯攻入全場最高30分，包括完場前約3分鐘連取10分，帶領球隊以98：94爆冷首次擊敗美國隊，中止對方自2006年起保持的各項賽事78連勝走勢。

賽後美國隊主帥普波域治大方稱讚對手表現，同時執教馬刺的他又稱，上仗已表明米斯將是「夢幻隊」在世盃的心腹大患，更笑言「他是令人討厭的」。而取全隊最高22分的美國隊控衛甘巴獲加，則表示：「今仗對手的爭勝心比我們強，這場敗仗令我們上了一課。」

另外，日本隊今日於熱身賽，憑巫師新星八村壘攻入全場最高31分，主場以86：83擊敗德國隊；韓國隊則主場以57：86不敵立陶宛隊。

其他報道：【單車】李慧詩日本場地盃爭先賽第2金 無敵姿態明日迎凱林賽

其他報道：【英甲】貝利財困或結束過百年職業歷史 菲臘仔轟賽會見死不救