【日職】費托告別戰吞在日最大敗仗　鳥栖1：6慘負神戶　好友恩尼斯達12碼建功 (20:54)

鳥栖砂岩在這場費托告別戰，除了穿上只踢一場的限定球衣，連入場時全隊也穿上印有費托名字及9號的紅色特別版球衣，而費托則抱起女兒入場。據報費托有份設計這款球衣，款式參考他青年軍時在母會馬德里體育會穿過的作客球衣。「王子」與好友「小白」恩尼斯達，賽前亦先禮後兵搭膊合照留念。

今仗同為兩隊的護級戰，排第16的鳥栖有費托正選兼戴上隊長臂章，僅多2分排第15的神戶亦強陣出擊，沿用上仗重返勝軌的正選陣容，除了有費托的同鄉「小白」恩尼斯達，華美倫及酒井高德兩名新兵亦續「擔正」，至於費托昔日國家隊拍檔韋拿，則剛傷癒先列後備。

雖然今仗為費托告別戰，但甫開賽被神戶反客為主。11分鐘，右翼衛西大伍妙傳予日本國腳中場山口螢，殺入禁區施射先開紀錄，9分鐘後，神戶博得12碼，恩尼斯達操刀中鵠。及後神戶前鋒古橋亨梧傳予田中順也第一時間抽射破網，神戶在22分鐘已遙遙領先3：0完半場。恩尼斯達完半場時傷出，未能在好友告別戰踢足全場。

換邊後，神戶繼續搶攻，古橋亨梧於54及73分鐘梅開二度，擴大比數至5：0。上半場未有攻門的費托，於下半場曾有多次機會，惟均射高未能命中龍門。79分鐘，主隊由金井貢史「破蛋」，韋拿於79分鐘後備入替，完場前4分鐘，山口螢再入一球，為神戶鎖定6：1勝果，補時階段費托曾有黃金機會，在禁區內起腳射門但斜出，最終未能以入球作結，更吃下在日職一年以來的最大敗仗。費托最終為鳥栖各賽事上陣39場入6球。

其他報道：【日職】費托8‧23鬥恩尼斯達迎生涯告別戰 感恩贏得世界尊重 盼以入球勝利作結

其他報道：【日職】費托告別戰隆重其事 出3款限定球衣兼手辦公仔 賽後告別儀式球迷高歌