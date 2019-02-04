【日職】費托告別戰隆重其事　出3款限定球衣兼手辦公仔　賽後告別儀式球迷高歌 (20:25)

今仗在可容納約2.5萬人的鳥栖體育場舉行，門票於上月13日早上10時開售後，下午4時已被搶購一空，雖然球會在一星期後再增加南看台的門票，但很快亦悉數售罄，如今已沒有這場賽事的門票發售，可謂一票難求。

此外，為隆重其事，鳥栖砂岩特為這場費托告別賽推出一系列限定產品，除了「一場限定」落場球衣，還有球員入場時所穿的紅色特別版球衣，以及印有費托名字及號碼的鳥栖版棒球衫。而且球迷有意購買留念亦難度十分高，皆因如入場版球衣只限生產100件，棒球衫更是球迷會抽獎禮物，而告別戰球衣的豪華禮盒，更是全球限售999盒，售價高達49999日元（約3700港元），內裡除了有球衣、印有費托球員生涯的檔案資料，最特別是有一隻托利斯穿上鳥栖球衣的手辦公仔。而明晚在球場內發售產品，有精美的入場證明書、紀念T恤及同時印有費托、恩尼斯達及韋拿肖像的頸巾等。

而場外亦舉辦了不少活動配合，日職賽會除了特為今仗拍攝宣傳片，取得日職轉播權的DAZN，近日更在東京涉谷舉行一連5日「Count Down to 8.23」費托告別戰的倒數活動，由周一起在相關地點播放紀錄短片，重溫費托18年球員生涯的心路歷程，並在明晚比賽時亦有直播活動。而費托完成告別戰後，翌日已馬不停蹄出席活動，早上舉行簽名會為500名球迷簽名，中午會跟100名事前購票的球迷一同聚餐及合照。

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