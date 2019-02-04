【日職】費托8‧23鬥恩尼斯達迎生涯告別戰　感恩贏得世界尊重　盼以入球勝利作結 (18:08)

（有線602及662台周五晚18：30直播）

西班牙一代「金童」射手托利斯，曾效力馬德里體育會、利物浦、車路士及AC米蘭等歐洲勁旅，在贏得歐聯、歐霸盃冠軍，以及在西班牙隊勇奪2010年世界盃及兩次歐洲國家盃後，去年7月10日，他以34歲之齡由母會馬德里體育會空降日本加盟鳥栖砂岩，年薪高達8億日元（約5900萬港元），首年半季日職各賽事上陣19場入4球，惟今年初有隨隊訪港參與賀歲盃奪亞的他，在球隊戰績低迷及易帥後開始失去正選，加上受腳傷困擾難復當年勇，最終在6月21日宣布今夏掛靴，之後獲任命為日本佐賀縣的運動員事業培訓大使，意味短期內將續留在日本生活。

費托是繼恩尼斯達後，上季第2名登陸日職的西班牙隊冠軍級球星。對於生涯告別戰，能夠面對「小白」及韋拿這兩名在國家隊並肩作戰多年的隊友，費托在賽前受訪時也感慨萬千，並提及2008年歐洲國家盃決賽所入的奠勝球：「這是改變我人生的入球，而當時第一個隊友走來跟我擁抱慶祝的就是他（恩尼斯達），所以兩年後的世界盃，他也在決賽攻入奠勝球時，我也第一時間走向他慶祝。我自16歲起已跟恩尼斯達在國家隊青年軍踢球，並一起成為歐洲冠軍。」

至於「王子」在日本的首個入球，正是上屆天皇盃16強，以3：0擊敗神戶勝利船，該仗他跟「小白」同樣後備登場，無獨有偶，如今告別戰將於明日主場舉行，對手亦是神戶勝利船，費托也笑言：「我贏得很多榮譽及足球世界的尊重，這對我很重要。現在我只剩下一場比賽，我保證會享受在場上的每一分鐘，希望能夠以入球協助獲勝，由神戶開始，到神戶結束。」近3仗不敗的鳥栖，上仗3：2作客絕殺湘南比馬的一役，費托未有列入大軍，養精蓄銳迎接告別戰。

至於好友恩尼斯達亦給予費托高度評價，但同時表明不會「放水」：「他一直是球壇的典範，但如果神戶能夠獲勝將會更好。無論如何，我跟他的友誼都會不變。」賽前神戶暫列15名，僅領先16名的鳥栖2分，則處護級邊緣，故今仗亦是兩隊的護級大戰。

神戶經過近5場聯賽不勝，今夏大肆擴軍，羅致巴塞隆拿中堅華美倫、日本國腳守將酒井高德及大分三神前鋒藤本憲明等人後，上周主場以3：0大勝浦和紅鑽重返勝軌。德國籍主帥芬克賽前透露，因左腳傷患缺陣3仗的韋拿已復操，有望今仗復出候命。意味這西班牙隊歷來最佳射手即使未能正選，亦大有機會後備入替，以道別昔日國家隊拍檔。

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