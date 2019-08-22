【國足】新兵艾克森盼領軍闖世盃　傳日以繼夜學唱國歌 (17:05)

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艾克森入選國足集訓名單後，隨即成為內地球迷焦點。他其後在社交網站Instagram以葡萄牙語發文，指自己希望以表現回報中國人的厚愛。他又指在中國感到很自在，就像一個土生土長的中國人一樣。他又表示，入籍中國的目標是助球隊進軍2022年世界盃決賽周，並期盼將來可為這個「關注足球的地方」作貢獻。內地傳媒引述消息人士稱，艾克森已將中華人民共和國國歌下載至手機，並日以繼夜學唱，廣州恒大官網的球員資料，亦將艾克森更改為中國籍。

另外，中國足協今日與河北香河召開新一屆會員大會，陳戌源當選中國足協主席。國家體育總局副局長杜兆才，以及高洪波和孫雯等中國足壇名宿，則當選副主席。

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