【英超】曼聯會晤Twitter抽種族歧視元兇　拉舒福特：攻擊普巴就是攻擊我們全部 (17:35)

英國反種族歧視機構Kick It Out上月報告指出，上季英格蘭球壇種族歧視事件急升43%，當中包括曼城翼鋒史達寧及熱刺後衛丹尼路斯。此歪風今季初有積薪之勢，繼車路士的譚美阿巴謙及英冠球會雷丁的耶高馬迪兩名前鋒後，曼聯的保羅普巴亦在賽和狼隊時，疑因搶射12碼「宴客」，成為被網上種族歧視的球員，亦收到死亡恐嚇的他，被稱為「跳舞猴子」、「黑鬼」及「金剛」等。

相關報道：【英超】普巴爭射極刑宴客 遭網上種族歧視兼死亡威脅 曼聯譴責

曼聯事後發聲明譴責，並承諾若能夠識別在網上發出種族歧視的人，便會採取「最強而有力的行動」。英國《每日郵報》更報道，曼聯管理層希望更進一步，與Twitter高層會面表達擔憂，而後者早已就球員種族歧視積極回應，甚至下周便會向Kick It Out公布反種族歧視藍圖。事實是英格蘭職業球員協會（PFA）也準備與facebook和Instagram高層會面，要求對方採取更嚴厲措施如永久凍結賬戶，以阻止事件出現。

普巴獲曼聯隊友支持，疑爭輸射極刑的「福仔」拉舒福特便表示：「曼聯是大家庭。普巴是骨幹。你攻擊他，就是攻擊我們全部。」新兵中堅哈利馬古尼更建議：「噁心。社交媒體應該做點什麼……別再讓這些可憐的巨魔虐待人了。」

另外，據報曼聯主帥蘇斯克查已決定，福仔是未來比賽的劊子手，至於盛傳外借至國際米蘭的阿歷斯山齊士，日前與桑馬達、菲爾鍾斯、基斯史摩寧等，與英超「升班馬」錫菲聯踢了一場閉開練習賽，目的是提高這班球員的狀態。

其他報道：【世盃外】艾傑臣改名艾克森正式入選國足 前港足射手陳肇麒：不只有黃皮膚了